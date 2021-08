Rodriguinho e Nanah - Reprodução

Publicado 07/08/2021 05:00

Esta coluna soube que o cantor Rodriguinho anda meio na bad por conta de sua ex-mulher, Nanah Damasceno, atual participante do reality 'Ilha Record'. Pessoas ligadas ao ex-casal afirmam que o artista tem tentado reatar o casamento com a mãe de seus filhos, mas sem sucesso, pois Nanah, até o momento, segue irredutível em relação a dar mais uma chance ao pagodeiro, após denunciar publicamente as agressões dele contra ela. Os amigos de Rodriguinho, inclusive, estão preocupados com ele, que tem emagrecido muito e passado mal de vez em quando por conta da diabetes. Dizem que ele não está sabendo lidar com a pressão de ver a ex brilhando na TV...



No Instagram, o artista chegou a desabafar: "Quem me conhece sabe. Tô sofrendo, mas esse sorriso (da foto publicada por ele) é a única parte que realmente é minha e vou fazer de tudo pra não perder. O único dia fácil foi ontem", refletiu ele.