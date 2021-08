Marcos Mion - Reprodução

Publicado 06/08/2021 20:34 | Atualizado 06/08/2021 21:37

Marcos Mions assinou seu contrato com a Globo nesta sexta-feira (6). O ex-apresentador da Record foi escolhido para comandar o 'Caldeirão' a partir de 4 de setembro, um dia antes da estreia de Luciano Huck no seu 'Domingão'. A informação foi confirmada pela coluna da Patrícia Kogut do jornal O Globo, do mesmo grupo da emissora. Segundo a colunista, o vínculo de Mion com a casa, a princípio, é até o fim do ano.

O apresentador confirmou que está de casa nova: "Obrigado meu Deus…finalmente, finalmente!!".



Mion está retornando à Globo. Ele começou a carreira, em 1999, interpretando Max no seriado 'Sandy & Junior'. No ano seguinte, migrou para a MTV, onde fez muito sucesso com 'Piores clipes do mundo'. Depois de seis anos no canal, ele assinou com a Record. Atuou em novelas e ficou no ar durante sete anos à frente do 'Legendários' até que em 2018 foi convidado para comandar 'A Fazenda'. Ele apresentou três edições do reality e teve seu contrato rescindido em janeiro.

Ainda de acordo com a coluna depois de muitas discussões sobre os títulos das duas atrações na Globo, a direção decidiu manter as marcas 'Caldeirão' e 'Domingão', ambas conhecidas e comercialmente fortes.





O diretor Boninho foi um dos primeiros a comemorar a contratação de Mion. "Bem-vindo de volta", vibrou o diretor ao postar um vídeo falando da contratação. "E aí ta sabendo? Mionzera, você está de volta na Globo, finalmente a gente conseguiu! E estamos preparando uma Caldeirada genial para sábado. Começa dia 4. Meu amigo, boa sorte! Galera fica ligada que tem muita coisa bacana", disse ao brincar com uma panela.

