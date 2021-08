Ivy Moraes e Rogério Fernandes - Reprodução

Publicado 07/08/2021 05:00 | Atualizado 07/08/2021 10:03

Recentemente, a ex-BBB, Ivy Moraes, desabafou nos stories do Instagram sobre uma determinada pessoa que, segundo ela, está arrancando o dinheiro dela. Como Ivy não citou nomes e esta coluna, que detesta uma fofoca pela metade, resolvemos investigar sobre de quem se trata a reclamação em questão. Segundo pessoas próximas à Ivy, o desabafo é sobre o ex-marido e pai do filho dela, Rogério Fernandes, de quem ela se separou após esta colunista divulgar, com exclusividade, provas de que ele a traía.

Ocorre que Ivy e Rogério eram oficialmente casados e, agora que se separou, o rapaz está se valendo do regime de bens do ex-casal para exigir de Ivy parte de tudo que ela conquistou trabalhando duro após deixar o 'BBB 20'. Logo que deixou o reality da Globo, Ivy namorava Fernando Borges, com quem ela reatou o relacionamento após se divorciar de Rogério e está junto até hoje. No entanto, apesar de já namorar outro durante o confinamento, ela não havia oficializado o divórcio. E na ocasião de sua eliminação do 'BBB', Ivy terminou com Fernando para tentar resgatar seu casamento com o pai de seu filho. Sendo assim, no auge de seu sucesso na mídia, que foi quando ela mais faturou com publicidade e trabalhos diversos, Ivy ainda estava, além de oficialmente casada no papel, vivendo novamente um relacionamento com Rogério. Sendo assim, Rogério se viu no direito de exigir parte de tudo que a ex-BBB lucrou neste período.



Em seu desabafo, Ivy apareceu bem irritada e disse o seguinte: "Vontade que eu tenho de falar umas verdades aqui e de colocar a boca no trombone, porque o povo não quer trabalhar, mas quer dinheiro fácil. Tô cansando de ser boazinha e só tomar pra dentro. Na hora que eu decidir jogar a merda toda no ventilador, aí o trem vai ficar feio. Eu tô cansada de gente que finge ser o que não é, de gente falsa, duas caras. Finge um monte de palhaçada, não ajuda com merda nenhuma e ainda fica querendo dinheiro fácil dos outros porque não tem vergonha na cara", reclamou a modelo.