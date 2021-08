Zilu Godoi - Reprodução

Publicado 07/08/2021 09:33 | Atualizado 07/08/2021 10:30

Zilu Godoi revelou neste sábado (7), que o pai, Seu Geraldo faleceu. A empresária publicou um comunicado nas redes sociais anunciando a morte do patriarca da família. No dia anterior, ela tinha lamentando não poder voltar ao Brasil para acompanhar o estado de saúde do pai, que tinha sofrido uma queda e foi diagnosticado com a Covid-19. Morando em Orlando, na Flórida, Zilu passa por uma processo migratório e não pode sair dos Estados Unidos."Zilu Godoi agradece as orações e o apoio de todos que se solidarizaram nesse momento difícil, mas infelizmente, o Sr, Geraldo Godoi faleceu nessa madrugada, às 3h da manhã, em decorrência e complicações da Covid-19!"Em nota, a equipe de Zilu adianta que o último adeus será restrito à família: "Não haverá velório e o enterro será restrito apenas à poucos familiares. Gratidão a todos!"