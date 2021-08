Flávia Alessandra - Reprodução

Publicado 07/08/2021 10:07

Flávia Alessandra fez uma viagem recente para o norte do Brasil e não escondeu que ficou encantada com as belezas naturais da Amazônia. Depois de abrir o álbum de fotos e compartilhar com seus seguidores, a atriz postou um clique inédito onde aparece poderosa em frente ao espelho usando um maiô cavado de estampa de oncinha. O maridão, Otaviano Costa, foi logo o primeiro a escrever nos comentários da postagem: "Aguenta coração!". A coluna concorda com o apresentador e acha que Flávia está cada vez mais bela.