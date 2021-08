Giovanna Lancellotti e Gabriel David foram flagrados embarcando juntos em Congonhas - Agnews

Giovanna Lancellotti e Gabriel David foram flagrados embarcando juntos em Congonhas Agnews

Publicado 07/08/2021 05:00

O namoro de Giovanna Lancellotti com o empresário Gabriel David, ex-namorado de Anitta, vai muito bem obrigada. Depois de serem flagrados juntos em um aeroporto de São Paulo, os dois também foram vistos, na noite da última quinta-feira (5), curtindo a disputa de samba-enredo da Beija Flor de Nilópolis, escola de samba da qual, além de herdeiro, Gabriel é conselheiro. Os dois curtiram a noite no conforto do camarote particular do empresário.