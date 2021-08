Monique Elias - Reprodução

Monique EliasReprodução

Publicado 07/08/2021 09:45 | Atualizado 07/08/2021 10:31

fotogaleria Engravidar aos 40 anos é um desafio e tanto em qualquer contexto social. Mas, em meio à pandemia, torna-se uma situação ainda mais delicada. A influenciadora Monique Elias, grávida pela terceira vez, está animada para a chegada da menina Aurora. "Confesso que foi uma gravidez não planejada, mas claro, muito bem-vinda. Eu e minha família estamos super ansiosos para a chegada deste novo serzinho que irá fazer parte de nossas vidas, trazendo muito amor e alegria em tempos tão sombrios. Mas estar grávida em meio à pandemia é assustador. Sinto muito medo de pegar Covid-19. Tomo vitaminas e faço suplementação, além de evitar sair para qualquer lugar", revela.

Ela, que também é empresária e apresentadora, destaca como está sendo a sua mais recente gestação. Apesar de já ser mãe de três filhos, Monique vive uma experiência bem diferente ao engravidar após os 40 anos. “Enxergo a saúde como o maior desafio, pois tenho trombose. Isso dificulta bastante qualquer gravidez e, com 40 anos, parece um pouco pior. Emocionalmente, creio que não tenho mais tantas inseguranças. Mas existem diferenças físicas, várias. Já engordei sete quilos em três meses e estou me cuidando com uma nutricionista. Na primeira gestação, eu engordei 28 quilos e, na segunda, de gêmeos, engordei 19”, brinca.