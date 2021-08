Tarcísio Meira - Reprodução

Publicado 07/08/2021 10:13 | Atualizado 07/08/2021 14:02

O ator Tarcísio Meira, de 85 anos, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (6), por conta da Covid-19. A coluna soube que o marido de Glória Menezes está intubado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital e vai precisar fazer hemodiálise. Procurada, a assessoria do do casal confirmou para a coluna a internação dos dois atores. " O casal foi diagnosticado com a Covid-19 . Eles estão no Albert Einstein em quarentena para recuperação. O Sr Tarcísio teve que ser intubado, mas a Dona Glória esta com leves sintomas".

Tarcísio Meira está afastado da televisão desde 2018, quando atuou na novela 'Orgulho e Paixão', como o Lorde Williamson. Ele teve infecção pulmonar na época e deixou as gravações quatro meses antes do previsto. Em setembro de 2020, a Globo dispensou ele e Glória Menezes após 53 anos de casa. Nos últimos tempos, o ator tem sido ativo nas redes sociais e a postagem mais recente foi há um dia.



O ator e Glória Menezes estão juntos desde 1962 e são pais de Tarcísio Filho, nascido em 1964.