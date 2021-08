Glória Menezes - Reprodução

Publicado 07/08/2021 11:03 | Atualizado 07/08/2021 14:02

A atriz Glória Menezes, de 86 anos, foi diagnosticada com a Covid-19 e está internada junto com o marido, Tarcísio Meira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a tarde desta sexta-feira (6). Em estado menos grave do que o companheiro há 56 anos, ela está sendo acompanhada por uma equipe médica em um quarto particular. Já o ator está intubado na Unidade de Tratamento Intensivo da unidade hospitalar.

A coluna soube que Glória e Tarcísio chegaram juntos ao hospital na capital paulista e causaram uma agitação nos corredores entre pacientes e profissionais da saúde e, mesmo visivelmente cansados, os dois foram gentis. Vale lembrar que o casal recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19, em Porto Feliz (SP), na Unidade Básica de Saúde Vila América, no final de março.

A assessoria de Tarcísio Meira e Glória Menezes confirmou para a coluna a internação dos dois atores. " O casal foi diagnosticado com a Covid-19 . Eles estão no Albert Einstein em quarentena para recuperação. O Sr Tarcísio teve que ser intubado, mas a Dona Glória esta com leves sintomas".