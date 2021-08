Marcos Mion desembarca com a família no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira - Ag. News

Publicado 07/08/2021 08:20 | Atualizado 07/08/2021 08:21

Marcos Mion falou pela primeira vez sobre ter sido contratado pela Globo. Em seu Twitter, ele não escondeu a euforia de fazer parte do casting da Vênus Platinada. "Não tô nem acreditando…estou vivendo a realização do sonho da minha vida… Finalmente meu Deus, finalmente!! Obrigado a cada um de vocês que tuitaram inúmeras vezes no perfil do Boninho e da TV Globo pedindo minha ida pra lá! Nunca pude comentar, mas sempre acompanhei! Amo vocês!", escreveu.

Mion vai comandar o 'Caldeirão', nas tardes de sábado. Ninguém perguntou, mas esta colunista vai dizer: foi o maior acerto da TV Globo nos últimos tempos.