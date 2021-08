Sammy Lee chora ao ler uma carta deixada pela mãe - Reprodução de internet

Publicado 12/08/2021 18:13

Rio - Após perder a mãe se separar de Pyong , Sammy Lee sofreu um impacto severo em sua saúde mental. Em entrevista ao podcast "Pod Delas", a influenciadora contou que chegou a ter crises de depressão recentemente, mas comparou com outros momentos de sua vida e revelou que já tentou suicídio.

"Já tentei tirar a minha vida, passei por depressão pesada a ponto de precisar ir para hospital psiquiátrico. Recentemente tenho tido crise, mas hoje sou mais forte. Sei lidar melhor. Esses últimos tempos têm sido muito difíceis. Mas tenho me apegado ao futuro. Aprendi a viver um dia de cada vez. Toda vez que estou no fundo o poço, foco nas coisas boas", declarou Sammy.

"Estou com saúde, tenho meu filho, lugar seguro para estar... As pessoas nos decepcionam. Ninguém é perfeito. Antigamente carregava vergonha pelo que as pessoas faziam de ruim. Hoje em dia não mais não vou carregar mais isso. Não tenho vergonha. Foi a pessoa que fez a coisa errada, não vou carregar isso pelo resto da minha vida. Vou focar na minha melhoria", continuou.

A influenciadora ainda entrou em detalhes sobre sua vida com Pyong Lee antes do nascimento do primeiro filho casal, o pequeno Jake. "Foi a situação mais importante da minha vida, mas não foi a mais feliz. Eu não estava ali 100%. Mal postei as fotos do meu parto porque eu estava tão triste. Uma semana antes do Jake nascer, eu chorava todos os dias. Recebi muito hate. Como as pessoas conseguem ser cruéis desse jeito?", questionou Sammy.

"Também fiquei chateada demais com o que aconteceu no BBB. Eu era casada, ele era meu marido", admitiu, relembrando os momentos em que o hipnólogo foi acusado de assédio durante o confinamento no "BBB20". O casamento de Pyong e Sammy chegou ao fim em julho deste ano, após suposta traição do youtuber durante sua participação no reality show "Ilha Record".