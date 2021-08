Rodrigo Lombardi e Camilla de Lucas - Reprodução

Publicado 12/08/2021 16:23

Rio - Responsável por apresentar os bastidores do 'The Masked Singer Brasil', Camilla de Lucas recebeu muitos elogios de seu novo colega de trabalho, Rodrigo Lombardi. O ator, que faz parte do quadro de jurados do reality show, não poupou comentários ao falar da vice-campeã do 'BBB 21' nas redes sociais.

"@camilladelucas é essa pessoa aí! Luz! Alegria! Quanta gente bacana eu to conhecendo no @maskedsingerbr … que coisa linda. Camila, você é o máximo! Quem aí gostou do programa?", escreveu o ator na legenda de uma foto, publicada no Instagram, onde aparece dando um beijinho na bochecha da influenciadora.

Confira: