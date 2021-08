Fernanda Torres lamenta morte de Tarcísio Meira e Paulo José - Reprodução

Publicado 12/08/2021 15:50

Rio - Fernanda Torres usou as redes sociais para lamentar as mortes de Tarcísio Meira, nesta quinta-feira , e de Paulo José, nesta quarta. Os atores, vítimas da covid-19 e de uma pneumonia, respectivamente, receberam homenagens da atriz, que exaltou a importância do trabalho deles para a cultura brasileira. No Instagram, Fernanda compartilhou um vídeo em que aparece visivelmente emocionada.

"Olha, numa mesma semana perder o Paulo José e o Tarcísio Meira... O que a gente pode falar? Os dois, o Paulo e o Tarcísio, cada um à sua maneira, são a alma do Brasil. O Paulo é o homem moderno brasileiro, o Paulo é o nosso Mastroianni. O Paulo é o homem urbano. O Paulo é "todos os Homens do Mundo". E o Tarcísio é nosso ator épico. O Tarcísio é o Brasil profundo. O Tarcísio é um herói que várias vezes o Brasil é capaz de produzir como Jardel Filho, o Montagner. São atores épicos. Então... Ai, Brasil, a gente precisa tomar jeito, sabe? Um beijo imenso para Clara, para Ana, para Bel, filhas do Paulo. Para o Tarcisinho, para Gloria. Eu que sou filha de circo sei também a falta que eles fazem não só na família da gente como no Brasil inteiro", disse a atriz, emocionada.