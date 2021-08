Carol Castro - Reprodução

Publicado 12/08/2021 14:35 | Atualizado 12/08/2021 14:37

Carol Castro comemorou o aniversário de 4 anos da filha, Nina, nesta quinta-feira. Na publicação em homenagem à menina, a atriz falou sobre a experiência que a maternidade trouxe para ela.

No Instagram, Carol publicou alguns cliques de Nina. Em um deles, a menina aparece vestida de princesa. Já em outro, Nina e Carol surgem em um momento descontraído.



"4 anos do maior amor do universo! Da experiência mais forte, reveladora, arrebatadora e que ressignifica tudo! Parabéns, minha princesa guerreira. Saúde, sempre. Que jornada linda que é ser sua mãe! Obrigada papai do céu por essa benção na minha vida. O aniversário é da Ninoca, mas o presente é meu. Te amo. Aliás, parabéns para mim também, já que há 4 anos nasceu uma mãe… Eterno aprendizado. Coração batendo fora do peito. Amor profundo. Infinito", homenageou a mãe na legenda.







