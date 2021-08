Nicette Bruno - reprodução/globo

Rio - Um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, Tarcísio Meira foi mais uma vítima de complicações da covid-19. O ator, que estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 6 agosto, morreu na manhã desta quinta-feira. A covid-19 já deixou mais de meio milhão de famílias de luto no país e, entre todas essas perdas, há também muitos artistas. Relembre os famosos que morreram em decorrência do coronavírus:

Tarcísio Meira

O veterano de 85 anos foi o artista mais recente vitimado pela doença. Ele morreu na manhã desta quinta-feira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Sua mulher, Glória Menezes, também está internada em observação no mesmo hospital, porém em um apartamento e com sintomas leves.

Paulo Gustavo

Paulo Gustavo travou uma longa luta contra a covid-19. O ator morreu, aos 42 anos, no dia 4 de maio de 2021, depois de passar mais de um mês intubado. Pouco antes de morrer, o humorista chegou a apresentar alguma melhora e interagir com o marido, Thales Bretas.

Agnaldo Timóteo

O cantor Agnaldo Timóteo morreu no dia 3 de abril de 2021, aos 84 anos. Ele foi internado no dia 18 de março com sintomas da doença e não resistiu.

Aldir Blanc

Um dos mais importantes letristas da música brasileira, Aldir Blanc morreu aos 73 anos, vítima de complicações da covid-19. Ele estava internado desde o dia 15 de abril de 2020 na UTI do Hospital Pedro Ernesto, no Rio, e morreu em maio do ano passado. Antes da confirmação do diagnóstico de covid, Aldir Blanc foi internado com pneumonia e infecção urinária.

Genival Lacerda

O músico Genival Lacerda morreu no dia 7 de janeiro deste ano, aos 89 anos. O veterano estava internado desde novembro de 2020.

Nicette Bruno

A atriz Nicette Bruno foi mais uma das artistas a travar uma longa luta contra a doença. Ela morreu aos 87 anos, no dia 20 de dezembro do ano passado, e estava internada desde o dia 29 de novembro na Casa de Saúde São José, no Rio.

Paulinho, do Roupa Nova

Paulo César Santos, o Paulinho, do grupo Roupa Nova, foi internado em setembro de 2020 no Complexo Hospitalar de Niterói por conta de complicações da covid-19. Posteriormente, ele foi internado na UTI do Hospital Copa D'Or, no Rio. Ele morreu no dia 14 de dezembro, aos 68 anos.

Eduardo Galvão

O ator Eduardo Galvão morreu aos 58 anos no dia 7 de dezembro de 2020. Ele estava internado na UTI do Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Daisy Lúcidi

A atriz e radialista Daisy Lúcidi morreu aos 90 anos, no dia 7 de maio de 2020. A veterana passou 12 dias internada na UTI do Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Ciro Pessoa

Um dos fundadores da banda Titãs, Ciro Pessoa morreu em 5 de maio do ano passado, aos 62 anos. Em tratamento contra um câncer, o artista foi infectado com a covid-19 em uma de suas visitas ao hospital.

João Acaiabe

Conhecido por interpretar o Tio Barnabé do "Sítio do Picapau Amarelo", João Acaiabe morreu no dia 31 de março de 2021, aos 76 anos. Ele passou 16 dias internados na UTI por conta de complicações da covid-19.

Rodrigo Rodrigues

O jornalista Rodrigo Rodrigues morreu no dia 28 de julho de 2020, aos 45 anos, cerca de 15 dias depois de ser diagnosticado com a doença.

Gésio Amadeu

O ator Gésio Amadeu morreu aos 73 anos, em agosto de 2020, cerca de um mês depois de ser internado com coronavírus em um hospital de São Paulo.

Daniel Azulay

O artista plástico Daniel Azulay morreu aos 72 anos, em março de 2020, vítima da covid-19. Ele estava internado na Clínica São Vicente para tratamento de um câncer e contraiu coronavírus no hospital.

Nelson Sargento

O sambista Nelson Sargento morreu aos 96 anos, em maio deste ano, vítima de complicações da covid-19. Ele foi diagnosticado com a doença quando estava internado no Instituto Nacional do Câncer (Inca). Ele era paciente do instituto desde 2005, quando tratou um câncer de próstata.

Laíla

O diretor de Carnaval Laíla morreu no dia 18 de junho de 2021, aos 78 anos. Ele estava internado com Covid-19 no Hospital Israelita Albert Sabin, na Zona Norte. Laíla havia recebido a primeira dose da vacina contra a doença em março.

Ubirany

O músico Ubirany Félix do Nascimento, um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal, morreu em dezembro de 2020. Ele ficou internado por cerca de uma semana e não resistiu às complicações da doença.

Irmão Lázaro

Ex-integrante do Olodum e cantor gospel, Irmão Lázaro morreu em março deste ano, aos 54 anos. Ele estava internado havia quase um mês na UTI de um hospital de Feira de Santana, na Bahia. Irmão Lázaro foi diagnosticado com a doença em fevereiro e não resistiu.

MC Dumel

O funkeiro Diego Albert Silveira Santos, mais conhecido como MC Dumel, morreu aos 28 anos em abril de 2020 na Bahia. Ele foi internado no dia 12 de abril na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Couto Maia, em Salvador, e morreu no dia 16.

