Fátima Sampaio Moreira com o marido Cid Moreira - Reprodução/Instagram

Publicado 12/08/2021 17:14 | Atualizado 12/08/2021 17:16

A briga judicial entre os filhos de Cid Moreira, Rodrigo Radenzev e Roger Felipe, e a esposa do jornalista, Maria de Fátima, ganhou mais um episódio, nesta quinta-feira. Em um vídeo enviado ao portal "Notícias da TV", ela se mostrou indignada com as novas acusações. Na quarta-feira, os rapazes entregaram um ofício ao delegado responsável alegando que Maria de Fátima estaria coagindo as testemunhas do caso.

fotogaleria

"Estou abismada, cada vez mais. Onde a loucura, indecência, falta de dignidade podem chegar? Não faço ideia do que esse cara está falando, que testemunha é essa que a gente pode ter intimidado? Meu Deus do céu, estamos sendo humilhados publicamente, coagidos", disse Maria de Fátima.



"Estou levando a minha vida normal, tentando levar minha vida de forma normal. Trabalhando, fazendo os vídeos com o Cid, cuidando dele e, cada vez, aparece outro absurdo sem fim. Será que não tem como parar essas pessoas?".

Maria de Fátima também explicou que pretende se defender das acusações na Justiça. "Não estamos nos pronunciando, pois vamos nos pronunciar na Justiça, com os nossos queridos que conviveram com a gente, profissionais, amigos, gente antiga da vida do Cid que estão sendo nossas testemunhas. Eles [filhos do veterano] vão criando fatos, loucuras, não têm mais nada na vida para fazer, a não ser essa loucura. Sinto muito, lamento muito essa informação, não faço nem ideia do que estão falando", finalizou.

Segundo o ofício recente enviado pelos filhos de Cid, Roger e Rodrigo alegam que uma testemunha apresentada por eles está "demonstrando medo". Essa testemunha havia contado, em depoimento, que o irmão de Fátima teria depenado a sogra idosa. Com isso, os irmãos pediram que a família de Maria de Fátima fosse investigada por formação de quadrilha, já que, segundo eles, Fátima e o irmão agem com certa semelhança diante de pessoas vulneráveis. Após a repercussão do caso, a testemunha procurou Roger e pediu para ser retirado da ação.