Rodrigo Radenzev e Roger Felipe, filhos de Cid Moreira, acusam a madrasta, Maria de Fátima, de ter coagido uma das testemunhas que a delatou. A esposa do jornalista é investigada em um inquérito no Ministério Público do Rio de Janeiro, no qual os filhos de Cid pedem a prisão preventiva de Maria de Fátima por maus tratos e cárcere privado.

De acordo com o site "Notícias da TV", Roger e Rodrigo enviaram, nesta quarta-feira, um ofício para o delegado responsável pelo caso no qual dizem que uma testemunha apresentada por eles está "demonstrando medo".

Essa testemunha havia contado, em depoimento, que o irmão de Fátima teria depenado a sogra idosa. Com isso, os irmãos pediram que a família de Maria de Fátima fosse investigada por formação de quadrilha, já que, segundo eles, Fátima e o irmão agem com certa semelhança diante de pessoas vulneráveis.

Após a repercussão do caso, a testemunha procurou Roger e pediu para ser retirado da ação.

Outras testemunhas

O ex-caseiro que está do lado dos filhos do jornalista trabalhou na casa de 1991 a 2017. Ele teria sido demitido por Fátima sem justa causa e diz que não recebeu a bonificação corretamente, mas não entrou na Justiça Trabalhista em consideração a Cid Moreira. Ele foi localizado pelos advogados de Roger e Rodrigo e aceitou testemunhar no caso, contando situações que viu acontecer com o locutor.

Entre os episódios narrados, o ex-funcionário fala que Fátima não alimentava o marido corretamente. "[A comida] era horrível. (...) A comida sai da geladeira, esquenta, vai para a mesa, passa duas horas na mesa, depois volta para a geladeira. [Era] 15 dias fazendo isso. Era pizza todo dia. E daquelas pizzas horríveis. Ela [Fátima] fazia [a pizza], ficava um tempão lá na geladeira. Era todo dia pizza", conta.

Ele também diz que Fátima deixava o jornalista trancado em casa por longos períodos quando tinha que se ausentar. "Era todo dia. O coitado ficava igual um bicho preso na jaula, porque ali [na casa] tem que botar aquelas grades. Senão, entra bicho toda hora dentro de casa. (...) Ela sumia, só chegava à noite. Dizia que ia ao salão, que estava fazendo esse negócio de ginástica que ela faz", recorda.