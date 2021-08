Leandro Vieira é o carnavalesco da Mangueira - Banco de imagens

Publicado 11/08/2021 19:11 | Atualizado 11/08/2021 19:14

Rio - A Estação Primeira de Mangueira vai retomar nesta quinta-feira (12) suas eliminatórias de samba-enredo. Os 26 sambas classificados no 'Viradão do Carnaval da Verde e Rosa' foram divididos em dois grupos com 13 composições cada.

As parcerias da Chave Verde serão cantadas nesta quinta-feira. Na sexta-feira (13), será a da Chave Rosa. Ao final das eliminatórias, 12 sambas serão cortados.

As parcerias classificadas formarão uma chave única com 12 obras, que irão disputar as quartas de final no dia 14 de agosto. Já a semifinal ocorrerá no dia 31 de agosto, com a apresentação dos seis classificados. Na ocasião, serão escolhidas três composições para a grande final.

Todas as etapas vão ser transmitidas, ao vivo, pelo canal do YouTube da Estação Primeira de Mangueira, seguindo todas as normas de segurança estabelecidas pelas autoridades sanitárias.

A finalíssima será realizada em parceria com a Liesa e a TV Globo, em formato a ser acordado com as 12 escolas do Grupo Especial.

O enredo de 2022 da Mangueira exalta as trajetórias dos bambas Cartola, Delegado e Jamelão. O desenvolvimento é do carnavalesco Leandro Vieira.