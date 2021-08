Lexa mostra samba no pé em evento na quadra da Unidos da Tijuca

Rio - A cantora Lexa marcou presença em mais um evento na quadra da escola de samba Unidos da Tijuca, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira. Lexa é rainha de bateria da agremiação e mostrou todo seu samba no pé e simpatia ao dançar no palco.

Lexa tomou na última terça-feira a primeira dose da vacina contra a covid-19. "Vacinada! Alegria que não cabe nesse coração! Viva a ciência! Obrigada Deus! Vacinem-se meus amores! Não vejo a hora de abraçá-los novamente", escreveu a cantora na ocasião.

Relatar erro