Mestre Wesley, comandante da bateria da Mangueira, participou da pré-estreia do filmeDivulgação

Publicado 03/08/2021 22:26

Rio - A trajetória de vida do mestre de bateria da Estação Primeira de Mangueira, Wesley, é um dos motes do filme 'Mangueira em 2 tempos', que teve sua pré-estreia na noite desta terça-feira (3), no Espaço Itaú de Cinema, em Botafogo, com direito a um pequeno show dos ritmistas da agremiação.

A obra de Ana Maria Magalhães ganhou vida nas telonas 19 anos após o documentário 'Mangueira do Amanhã', mostrando a influência do samba na vida das crianças e formação da escola mirim da Verde Rosa.

Além de ser um dos fundadores da Mangueira do Amanhã, Wesley e seu grupo musical introduziram o funk nos desfiles da Mangueira, gerando uma conexão entre os ritmos.

Produzido pela produtora Nova Era, com coprodução do Canal Brasil, o filme conta com a participação de ícones da agremiação, como Alcione e Ivo Meirelles, além de outros entrevistados.