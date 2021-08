Wantuir é o intérprete oficial da Unidos da Tijuca - Mauro Samagaio

Wantuir é o intérprete oficial da Unidos da TijucaMauro Samagaio

Publicado 02/08/2021 16:26

Rio - A Unidos da Tijuca marcou para a próxima quinta-feira (5) o início da sua disputa de samba para o Carnaval 2022, quando apresentará na Sapucaí o enredo 'Waranã – A Reexistência vermelha'. O tema abordará a lenda do guaraná, com autoria e desenvolvimento do carnavalesco Jack Vasconcelos.

Onze sambas participam do concurso, que ocorrerá todas às quintas-feiras de agosto, a partir das 18h, com transmissão a partir das 19h30 no canal da agremiação no YouTube.

O evento será realizado no formato mesa e cadeira, sendo estritamente necessário o uso de máscaras para transitar pelas áreas comuns da quadra. As mesas e camarotes poderão ser adquiridos através do telefone (21) 96492-0940. A mesa com quatro lugares custa R$ 50. Camarote para oito pessoas do mesmo convívio social ou familiar saem por R$ 100. Não haverá pista.

A quadra fica na Avenida Francisco Bicalho 47, no Santo Cristo. A classificação é livre.

Confira as parcerias inscritas:

Samba 1 - Leandro Gaúcho, Claudio Mattos, Gabriel Machado, Manoel Neto, Clairton Fonseca, Juliano Centeno, Daniel D´Almeida e Thiago Meiners

Samba 2 - Luciano Fogaça, Cecília Cruz e Bruno Cezzá

Samba 4 - Anderson Benson, Eduardo Medrado e Kleber Rodrigues

Samba 5 - Gustavinho Oliveira, Sereno, Danilo Garcia, Serginho Rocco W, João Porto e Lucas Valentim

Samba 7 - Azeitona, Jorge Machado, Franco Cava, Sérgio Allan, Marcelo Caçapa, Ivar Sangue Bom, Valtinho Jr, Rono Maia, Clark Almeida, Nininho do Cavaco, Frank Willian, Fabrício Amaral, Marquinhos Dez e Dario Lima

Samba 8 - Jaci Inspiração, Henrique Bada, Val Vignolli, Nego Dito, Maurício Santos, Assis da Peixaria e Edson Português

Samba 9 - Vicente das Neves e Vicente Felisberto

Samba 10 - Jorge Remédio, Thiago Brito, Marcus Lopes, João Vidal, Ramos de Oliveira, Bruno Mendonça, Mouse E Délcio Patrício

Samba 11 - Márcio André, Daniel Katar, Vaguinho, F Turko, Maradona Malva, Jacob de Pilares, Ronaldo e Serginho A Bassani

Samba 13 - Dudu Nobre, Totonho, Julio Alves, Dudu e Fadico

Samba 27 - Mauro Gaguinho, Carlos Fareh, Rodrigo Gomes, Pires de Praia Seca, Jessica Souza e Marcelo Magalhães.