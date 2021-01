Casal de mestre-sala e porta-bandeira Marlon Lamar e Lucinha Nobre Raphael Perucci

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 13:30

Rio - A partir deste domingo, a Portela dá início ao seu concurso de samba-enredo. Marcada para às 16h30, a apresentação vai ser restrita aos membros da diretoria e aos compositores inscritos. Mas os torcedores da escola poderão acompanhar o encontro à distância, ao vivo, pelos canais PortelaTV e Fitamarela, no YouTube. Ao final do dia, passam para a próxima fase 17 composições, das 30 inscritas.



Em nota, a assessoria da Portela informou que apenas os artistas envolvidos no concurso, compositores, membros da diretoria e ritmistas previamente escalados terão acesso à quadra. A escola também garante que todos os protocolos de segurança serão cumpridos e que não haverá venda de ingressos.



Desenvolvido pelos carnavalescos Renato Lage e Márcia Lage, o enredo da Portela retrata a simbologia e a história dos baobás. O título é "Igi Osè Baobá".





Confira a ordem de apresentação dos sambas - 10/01/2021



01 - Yuri Soares, João Malandragem, Roger Resende, Carlos Fernando Cunha, Nelsinho, Paulinho ZC e Marcelo de Paula



02 - Márcio André Filho, Fábio TK, Giselle Katar, Rafa do Cavaco e Gonçalves



03 - Marquinhos de Oswaldo Cruz e Rogerio Lessa



04 - Valtinho Botafogo, Rogério Lobo, José Carlos, Zé Miranda, Beto Aquino, Pecê Ribeiro e D´Sousa



05 - Edynel, Marcos Lauriano, Gadinelli, Serginho Cataguases, Márcio Oliveira, Gylnei Bueno e Marcelo Marrom



06 - Rafael Faustino, Raphael Gravino, Mika Arigoni, Celsinho de Andrade, Paulo Marechal, Júnior Diniz e Gustavo Manhente



07 - Bita da Portela, Jorge Nascimento, Joseth Rodrigues, Wagner Escóssia, Jorge Pqd, Roberto Brandão e Roberto Garrido



08 - Caixa D'Água, Madalena, Ângelo Campeão, Carlinhos Dias, Zé Guerra, Dora e Júnior



09 - Suel Paiva, Paulo Martins, Ocimar, Professor Aluísio, Antônio Amaral, Rosângela Mendes e Orlandinho da Conceição



10 - Marquinhos Diniz, João Martins, Zé Luiz, Flavinho Bento, Walace Oliveira e Willian Santanna



11 - Flávio Bororó, D`Lima, Rodrigão, Thiago P., Edu Martins, Luan Sukata e Enzo Moreno



12 - Jotacê, Jojô Varela e Diony do Cavaco



13 - Thiago na Fé, Bruno Lima, Son do Tramela, Eriton Nêgo Branco, Jairo Pestana, Humberto de Oliveira e Felipe Quirino



14 - Denice Candeias, Robinho, Dimas Mello, Bia Lopes, Nana Alves, Lício Pádua e Alexandre Osório



15 - Muguinho, Alexandre Fernandes, Mattos, Tião Sapê, Pirique, Bianca Ramos e Herbert Silva



16 - Júnior Falcão, Brian Ramos, João Victor Albuquerque, Marcello Albuquerque, Arnaldo Junior, Carlos Souza e Guilherme Kauã



17 - Jorge do Batuke, Claudinho Oliveira, Allan Corrêa, Rodrigo Guerra, Márcio Carvalho, Leko 7 e Araguaci



18 - Wanderley Monteiro, Vinicius Ferreira, Rafael Gigante, Bira, Edmar Jr, Paulo Borges e André do Posto 7



19 - Tadeuzinho, Sidinho da Cuíca Pernambuco, Orlando Freitas, Luiz Carlos D’Avenida, Joca Amaral, Fagundinho e Cláudia Neves



20 - Samir Trindade, Elson Ramires, Neizinho do Cavaco, Paulo Lopita 77, Beto Rocha e Vaninha