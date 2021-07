João Vitor Araújo é o carnavalesco da Acadêmicos do Cubango - Ewerton Pereira/Divulgação

João Vitor Araújo é o carnavalesco da Acadêmicos do CubangoEwerton Pereira/Divulgação

Publicado 31/07/2021 13:42

Rio - O carnavalesco João Vitor Araújo fará a leitura da sinopse do enredo de 2022 para os compositores da Cubango, na próxima terça-feira (3). O encontro com os poetas terá início, às 20h, e seguirá protocolos sanitários contra a covid-19. O uso de máscara será obrigatório.

Após a leitura do texto, a direção vai explicar algumas regras do concurso de samba-enredo, que deve começar no dia 7 de setembro, com a entrega e apresentação das obras concorrentes. O número máximo será de seis compositores por samba (incluindo participação especial).

O enredo escola é 'O amor preto cura: Chica Xavier, a mãe baiana do Brasil'. A quadra do Cubango fica na Rua Noronha Torrezão, 560, no Cubango, Niterói.