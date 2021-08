Salgueiro vai retomar atividades no dia 7 - Ewerton Pereira/Divulgação

Publicado 01/08/2021 12:58

Rio - Com a campanha de vacinação avançando e a expectativa pela realização do Carnaval 2022, o Salgueiro retomará, no dia 7 de agosto, o concurso que vai escolher o samba-enredo do próximo desfile. 'Resistência', projeto assinado por Alex de Souza em parceria com Helena Theodoro e o departamento cultural da vermelha e branca, mostrará os lugares do Rio que foram e são pontos importantes de resistência para a cultura preta.

Das 24 obras inscritas, quatro já deixaram o concurso, que teve suas primeiras eliminatórias em dezembro do ano passado. Por conta da pandemia, as eliminatórias acontecerão com restrições nos dias 7 e 14 de agosto. A semifinal está prevista para o dia 28.

Em reunião com a diretoria da escola, os compositores classificados foram autorizados a ajustar as letras dos sambas.