Vitor Igor e Nani Ferreira formam o novo casal de mestre-sala e porta-bandeira do Boi da IlhaDivulgação

Publicado 01/08/2021 12:25

Rio - A escola de samba Boi da Ilha do Governador, que integra o Grupo C (LIVRES) da Intendente Magalhães, segue reforçando seu time para o Carnaval 2022. Para defender o pavilhão, a agremiação convidou o casal de mestre-sala e porta-bandeira Vitor Igor e Nani Ferreira.

O jovem Vitor já dançou em escolas como Acadêmicos do Dendê, Nação Insulana e Império Ricardense. Já Nani, que é cria da Escola de Mestre Manoel Dionísio, tem passagens por Unidos da Ponte, União do Parque Acari e Renascer de Vaz Lobo.

Já o cargo de diretor de Carnaval será ocupado por Júnior Nova Geração. Compositor três vezes campeão no Boi e outras duas na União da Ilha, ele também fez parte do carro de som da União da Ilha por dez carnavais. Atualmente é interprete oficial do bloco Cacique de Ramos.

Nos próximos dias, a escola vai anunciar o novo carnavalesco.