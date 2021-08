Tatiana Breia é a nova musa da Acadêmicos da Rocinha - Divulgação

Publicado 04/08/2021 19:11

Rio - A Acadêmicos da Rocinha anunciou esta semana o retorno da musa Tatiana Breia. Após seis anos sem desfilar, a personal e ex-professora de Educação Física da rede municipal de ensino comemora sua volta à agremiação.

"Foram muitos anos trabalhando lá em cima (no morro), me dedicando para a educação dos meus pequenos. Por isso, estar de volta para Acadêmicos da Rocinha hoje e ver meus ex alunos e alunas na escola é muita emoção", diz.