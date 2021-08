Ito Melodia é o intérprete da Ilha - Site Carnavalesco

Publicado 05/08/2021 14:57 | Atualizado 05/08/2021 15:00

O intérprete da União da Ilha, Ito Melodia, vai promover uma edição especial do projeto 'Feijão e Melodia', neste domingo (8), Dia dos Pais, a partir das 13h, no estacionamento da quadra da escola.



O evento contará com as participações do grupo Pirraça, do músico Chacal do Sax, além do DJ Duda, Alexandre de Paula e intérpretes do Grupo Especial.



O evento também marcará o lançamento do clipe da canção 'Amor de Pai', composta por Gilson Bernini. Ito resolveu gravar a música para homenagear seu pai, o lendário intérprete Aroldo Melodia (1930-2008).



O show vai seguir todos os protocolos sanitários de segurança exigidos pela Prefeitura do Rio, como medição de temperatura, uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool em gel, entre outros.



Trajetória marcante



Aroldo Melodia, que começou na Ilha em 1958, defendeu a escola por 36 anos. Teve passagens, ainda, pela Mocidade Santa Cruz, Caprichosos, além de agremiações de Niterói e de São Paulo.

Aroldo Melodia, que faleceu em 2008, e Ito: talento de pai para filho Reprodução Internet



Dono do grito de guerra 'Segura a marimba', Aroldo entrou para a história ao gravar sambas-enredos como 'Domingo' (1977), 'O Amanhã' (1978), 'É hoje' (1982) e muitos outros.



Os ingressos estão à venda por R$ 20 na secretaria ou pelos números 3497-9573 e 98165-6009. O kit com entrada, feijoada e uma cortesia feminina sai por R$ 30. A classificação é livre. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 99966-1157. A quadra fica na Estrada do Galeão, 322, Cacuia.

Aroldo Melodia fez história como puxador da União da Ilha Agência O Dia