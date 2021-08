Evento vai seguir todos os protocolos de segurança estabelecidos pela Prefeitura do Rio - Divulgação

Publicado 09/08/2021 15:56 | Atualizado 09/08/2021 16:12

Rio - A Portela vai retomar as eliminatórias do concurso de samba-enredo para o Carnaval 2022 na próxima sexta-feira (13), com apresentação restrita para integrantes da diretoria e segmentos da escola. Não será permitida a entrada de público.

A disputa será transmitida em formato de live pelo canal oficial da Majestade do Samba no YouTube, o Portela TV, e pelo canal Fitamarela, a partir das 22h. Treze composições seguem no concurso.

As lives serão realizadas respeitando todos os protocolos sanitários de segurança estabelecidos pelas autoridades de saúde.

No próximo carnaval, a agremiação levará para a Avenida o enredo 'Igi Osè Baobá', desenvolvido por Renato Lage e Márcia Lage, que retrata a simbologia e a história dos baobás.