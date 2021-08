Geraldo Luís - Reprodução

Geraldo LuísReprodução

Publicado 12/08/2021 15:32

Rio - Nesta quinta-feira (12), Geraldo Luís completou sua imunização contra a covid-19! O apresentador do "Balanço Geral", da Record, deixou o programa mais cedo para ir até o posto de saúde receber a segunda dose da vacina. Nas redes sociais, o jornalista desabafou sobre o medo de ser infectado novamente e incentivou seus seguidores a se vacinarem também.

fotogaleria

Publicidade

"Hoje tomei minha segunda dose da vacina! Não há garantia 100% contra a COVID mas é importante. Se tenho medo de pegar novamente? Muito! Sempre me cuidei e peguei, quase morri como sabem, voltei por Deus e pela ciência médica", desabafou Geraldo, que chegou a passar 22 dias internado por complicações da doença

O apresentador finalizou a publicação incentivando seus seguidores a se vacinarem e continuarem com os cuidados necessários. "Tomem a segunda dose, não brinquem com essa maldita doença que já matou tantos amigos e conhecidos. Seja qual for a vacina, tomem, se amem, se cuidem", escreveu.

Publicidade

Confira a publicação: