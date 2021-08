Zélia Duncan - Divulgação/Roberto Setton

Zélia Duncan usou as redes sociais para falar sobre as pessoas que fazem parte do movimento antivacina. No Twitter, a cantora escreveu sobre as críticas que fazem ao imunizante.

"Negam vacina, se aglomeram e falam mal quando alguém vacinado contrai a doença. A ignorância vaidosa e desonesta faz isso".

"Vacina não é milagre, mas salva de hospital e óbito. Sempre? Ninguém pode garantir 100%. Nem Deus…façamos a nossa parte", continuou Zélia.

"Quanto menos gente vacinada, mais o vírus se transforma em outros, porque encontra terreno fértil pra ficar mais nocivo", finalizou a cantora.

Zélia vem usando as redes sociais para se posicionar sobre as questões que envolvem política e, principalmente, a pandemia. Um exemplo foi quando a cantora se juntou ao time dos que não viram sinceridade na retratação feita por Fernanda Venturini, que já defendeu a seleção de voleibol e revelou ter sido mal interpretada após publicação de um vídeo, apagado posteriormente de suas redes sociais, em que não apoiava a imunização contra a Covid-19, mas que a receberia para "poder viajar o mundo". Para a cantora e compositora carioca, Venturini "não representa o Brasil em nada, nem onde deveria".

Ou da vez que ela criticou a festa de aniversário de Marina Ruy Barbosa. Em um comentário no perfil de Hugo Gloss no Instagram, a cantora ironizou Marina por promover aglomeração em meio à pandemia do novo coronavírus. "Três dias de comemorações num momento desses. Sei lá, gente... Nem deu uma vergonhazinha? É o fim da picada".