Sérgio Camargo, presidente da Fundação PalmaresFundação Palmares/Divulgação

Publicado 23/07/2021 09:28

Rio - A Coalizão Negra por Direitos, com mais de 200 organizações em defesa de direitos de afrodescendentes, denunciou o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, à Organização das Nações Unidas (ONU) por violações de direitos humanos. As informações são do G1.

O grupo afirma que "constantes ataques ao patrimônio histórico e cultural da população negra e aos direitos humanos, bem como os constantes ataques a jornalistas e ao trabalho de comunicação voltados às denúncias públicas sobre temas relacionados a racismo" são o motivo da denúncia.

Para eles, os ataques promovidos por Camargo "são graves e constantes" e "tem trilhado uma cruzada ideológica contrária aos direitos humanos e às conquistas de direitos da população negra".

A coalizão pede que a ONU notifique o Brasil oficialmente sobre a situação. A Fundação Palmares não se manifestou até o momento.