Brasil

Médica a frente da Secretaria de Enfrentamento à Covid-19 permitiu o 'kit covid' em hospital do MS

Rosana Leite era diretora-presidente do Hospital Regional do Mato Grosso do Sul, onde autorizou que médicos prescrevessem os medicamentos com o consentimento do paciente

Publicado 21/06/2021 11:59 | Atualizado há 37 minutos