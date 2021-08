Fabiula Nascimento recebe segunda dose da vacina contra a covid-19 - Reprodução/Instagram

Fabiula Nascimento recebe segunda dose da vacina contra a covid-19Reprodução/Instagram

Publicado 12/08/2021 16:36

Rio - Fabiula Nascimento se juntou ao time de celebridades imunizadas, nesta quinta-feira (12). A atriz, que está grávida de gêmeos, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, no Rio de Janeiro, ao lado do namorado, o ator Emilio Dantas, que esteve no posto de vacinação para completar sua imunização com a segunda dose.

“Primeira dose de 3 corações pulsantes e agradecidos. Segunda dose de 1 coração agradecido, mais tranquilo", começou a artista, que anunciou a gravidez dos gêmeos Roque e Raul no último domingo . "Vacinas salvam. Precisamos urgentemente reforçar nosso pacto social ou essa pandemia não terá fim”, continuou.

“Viva a ciência! Viva o SUS! Obrigada Lucas Alves pela alegria e cuidado na hora da poderosa entrar no meu bracinho”, brincou, marcando o profissional de saúde responsável pela aplicação de sua dose da vacina.

Confira a publicação: