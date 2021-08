Glória Menezes - Reprodução

Glória MenezesReprodução

Publicado 12/08/2021 15:08 | Atualizado 12/08/2021 16:02

Glória Menezes continua internada no Hospital Albert Einstein. A atriz está na unidade hospitalar desde o dia 6, após testar positivo para coronavírus. Segundo o boletim médico, Glória está em recuperação e em desmame progressivo do oxigênio.

"A senhora Gloria Menezes encontra-se internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na unidade Morumbi, desde o dia 06 de agosto para o tratamento de complicações ocorridas por COVID-19. A paciente está em recuperação e em desmame progressivo do oxigênio", diz o boletim.

Publicidade

Trajetória

Nascido no dia 5 de outubro de 1935, em São Paulo, batizado Tarcísio Magalhães Sobrinho, o ator tomou emprestado da mãe o sobrenome Meira, que, além de ser mais sonoro, somava 13 letras com o primeiro nome – uma superstição da época. O veterano começou a carreira artística no final dos anos 1950, em peças como "A Hora Marcada, "Chá e Simpatia" e "Quando As Paredes Falam", todas de 1957. Em 1959, fez seu primeiro espetáculo profissional, "O Soldado Tanaka", convidado por Sérgio Cardoso. Um dos maiores atores da teledramaturgia, Tarcísio Meira estreou na TV Tupi, também em 1959, no mítico "Grande Teatro Tupi", um programa de teleteatro.

Publicidade



Glória Menezes teve alta no mesmo dia em que seu marido Tarcísio Meira morreu, aos 85 anos, também vítima do cornonavírus. Eles estavam casados desde 1962, dando início a uma longa parceria na ficção e na vida real.