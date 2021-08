Tarcísio Meira e Glória Menezes - Reprodução

Publicado 12/08/2021 14:03 | Atualizado 12/08/2021 14:06

fotogaleria

"Dizer eu te amo pra você é legal?", perguntou Tarcísio à amada. "É legal. Mas eu falo assim: amor meu, amor meu. Só chamo ele de amor meu, né?. A gente não fala muito eu te amo, não", respondeu ela, que foi completada na sequência. "A gente se ama só, não precisa falar", completou o ator.

"Também são 56 anos [em 2018, hoje, são 59], a gente está cansado de saber. Eu não sei nem traduzir o que é o nosso amor. É uma coisa tão diferente, eu tenho uma necessidade de estar perto dele, eu preciso dele e ele precisa de mim", disse Glória, que ainda falou sobre os benefícios de amar.



"O amor traz conhecimento, paciência, ele traz uma sequência de coisas dentro de você que é tranquilidade, bem-estar. Quando você saboreia uma coisa gostosa, a sensação que você tem do sabor, todos os prazeres que você pode ter, você tem quando ama uma pessoa", acrescentou ela.

O Canal VIVA informou que o episódio sobre a história de amor do casal será reexibida nesta quinta-feira, às 20h25. Os dois se conheceram em 1961 quando atuaram no teleteatro "Uma Pires Camargo" e se casaram no ano seguinte. O ator deixou um filho, Tarcísio Filho, que também seguiu a carreira artística.