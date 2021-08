Criminoso simulou estar armado e foi preso por um agente da 118ª DP. - Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Criminoso simulou estar armado e foi preso por um agente da 118ª DP. Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Publicado 10/08/2021 19:10 | Atualizado 10/08/2021 19:11

ARARUAMA - Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (10) após cometer o crime conhecido como "saidinha de banco" em Araruama, na Região dos Lagos do Rio. O criminoso abordou o dono de uma rede de supermercado da cidade, que estava na companhia da nora, e havia acabado de sacar R$ 38.590 mil na agência do Banco do Brasil, no Centro da cidade.



Segundo a Polícia Civil, eles seguiam para o estabelecimento quando foram rendidos pelo assaltante, que simulou estar armado. Ele foi perseguido por populares e preso por um agente da 118ª Delegacia Policial (118ª DP). O dinheiro foi devolvido ao dono e o assaltante foi encaminhado à delegacia.

De acordo com o delegado titular da 118ª Delegacia Policial (118ª DP), Dr Filipi Poeys, diligências estão sendo elaboradas para identificar a participação de outros autores e reprimir esse tipo de conduta. A Polícia Civil solicita a colaboração da população para tornar Araruama uma cidade mais segura, através de denúncias pelo WhatsApp da 118ª DP: (21) 96928-6446 ou pelo telefone: (22) 2665-7886.O sigilo é garantido.