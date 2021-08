O corpo do motociclista será removido para o IML de Cabo Frio e a ocorrência registrada na 118ª DP. - Letycia Rocha (RC24h)

Um motociclista morreu na tarde desta quarta-feira (4) após colidir com um carro na Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, na altura do Estádio Mario Castanho, em Araruama, na Região dos Lagos.



Segundo informações, a motocicleta Yamaha YZF R1, de cor branca e placa KLN 9B57, se chocou contra o automóvel quando a motorista do carro realizava uma conversão irregular.



O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para realizar o socorro, mas a vítima já estava em óbito. A identidade do rapaz não foi informada.



Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) auxiliam no trânsito, que segue complicado no local.



O corpo do motociclista será removido para o IML de Cabo Frio e a ocorrência registrada na 118ª DP.