O crime aconteceu próximo ao campo do Zé Mineiro, bairro Fazendinha Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 09/08/2021 19:52

Um jovem, identificado inicialmente como Jorge, de 17 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde desta segunda-feira (9), no bairro Fazendinha, em Araruama, na Região dos Lagos.

O crime aconteceu próximo ao campo do Zé Mineiro. De acordo com informações, ele era conhecido como “Jorginho” e era morador do bairro. Testemunhas relataram terem escutado vários disparos.

Jovem foi alvejado a tiros em plena luz do dia Internet A Polícia Militar esteve no local aguardando perícia. O caso será registrado na 118ªDP.