12/08/2021

Kéfera Buchmann, 28, usou as redes sociais para fazer um desabafo, nesta quinta-feira. A influenciadora conversou com os seguidores sobre como tem lidado com sua saúde mental e ainda explicou que tem dias que o cansaço acaba vencendo.

"Os últimos meses têm sido bem difíceis para mim. A vida vai acontecendo e às vezes nos atropela. Não dá tempo de processar as coisas como a gente gostaria. As responsabilidades não param, a vida de adulto é fod*. Eu me cobro muito diariamente e passei por muitas situações e questões nos últimos meses. Enfim, fiquei sobrecarregada. Cheguei no auge da minha exaustão física e emocional e precisei reconhecer isso", escreveu Kéfera no Instagram.



No desabafo, Kéfera também falou sobre como se cobra muito e o quanto isso ajuda a potencializar o sentimento de estar falhando. "Dói reconhecer que você está começando a falhar por não dar conta de tudo o tempo todo. Precisei me olhar com muito carinho durante essa semana. Estou me recuperando.A cura não é linear, mas estou tentando, estou no processo. Não quero e nem posso me cobrar para ficar 100% logo. Porque não quero me acelerar até nisso. Eu já sou muito acelerada para tudo".

No final de julho, a influenciadora fez uma revelação bastante pessoal aos seguidores, se assumindo bissexual. Na ocasião, Kéfera mostrou aos seguidores como ficaria caso cortasse o cabelo curtinho. "Obviamente que estou recebendo muita mensagem das pessoas dizendo: 'ah, tá se assumindo sapatão. Então, eu não diria sapatão, mas o LGBTQIA+ da sigla, o B não é de Beyoncé, entenderam?", disse.