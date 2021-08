Selton Mello homenageia Paulo José - Reprodução

Publicado 12/08/2021 10:00

Rio - No última dia 26 de julho, aconteceu, virtualmente, a coletiva de imprensa para o lançamento de 'Nos Tempos do Imperador', nova novela das 18h, da Globo. Protagonista da trama, no papel de Dom Pedro II, Selton Mello citou o ator Paulo José, morto nesta quarta-feira em decorrência de uma pneumonia, como uma de suas maiores inspirações.

Ao falar da forma como Paulo trabalhava, segundo ele, fazendo o "difícil parecer fácil", Selton contou que a relação entre os dois se estreitou após trabalharem juntos no filme 'O Palhaço'. Mas essa foi apenas a última vez que Selton elogiou Paulo publicamente nos últimos meses.

No dia 02 junho, o ator participou de outra coletiva de imprensa. Dessa vez, Selton estava lançando a nova temporada de 'Sessão de Terapia', no Globoplay. Ao falar sobre as dinâmicas de cena, Selton lembrou mais uma vez de Paulo José e da desenvoltura do amigo em cena. À época, Paulo ainda não havia sido internado e Selton contou que tinha adquirido o costume de visitar a casa do amigo.

Nas redes sociais, Selton fez um texto de despedida em homenagem a Paulo:

"Paulo José

Mestre das coisas visíveis e invisíveis

Você não andava, você voava

E continuará voando através de sua ARTE

Você foi tantos, divertiu e comoveu tantos

Você me guiou, me encantou, me transbordou

Inspirou tantas pessoas, uma honra ser uma delas

Você é eterno

Sua passagem por aqui foi brincante

Leve

Fazia o difícil parecer simples

Brilhante

Gentileza dos sentidos, apurada imaginação

Gigante plantador de sonhos e sementes

Nunca desistiu de sua capacidade poética

Rei do limite entre a técnica e a fabulação

Registrou o tempo

Sua memória fica conosco

Expressão máxima da Cultura Brasileira

Suas raizes seguirão intactas

Bel, Aninha, Clara, Kika, todo o meu amor

Paulo, meu pai aço,

você é para SEMPRE"

Confira: