Publicado 12/08/2021 09:31

Rio - Tatá Werneck completou 38 anos nesta quarta-feira e recebeu homenagens de diversos amigos famosos. No fim do dia, no entanto, a humorista também recebeu uma carta aberta, via Instagram, de Bruna Marquezine, que entre piadas e deboches, se declarou para a amiga.

"Tata, hoje eu quero te dizer mais uma vez que eu te amo. Que eu te admiro. Quero que saiba que penso em você numa frequência que me faz questionar minha sexualidade. Quero dizer que você faz uma falta enorme no meu dia a dia e que quando tudo isso passar, eu vou me mudar por tempo indeterminado pra sua casa. O Rafa que lute. Quero te abraçar, te atualizar na série da minha vida. Você perdeu algumas temporadas, mas eu sei que isso não muda nada entre a gente. Quero pegar sua filha no colo de novo, quero acompanhar ela crescendo, brincar com ela, comprar umas roupas novas (ela tá precisando, Tata), ensinar umas merdas, contar pra ela a história de quando você bebeu em Nova Iorque em troca de uma ficada minha com um ator e teve crise renal bêbada e eu te levei pro hospital e você disse pro médico que eu era sua mãe. E por falar nisso, quero ver de perto você sendo a mãe maravilhosa, amorosa e dedicada que eu sempre soube que você seria. Quero falar sobre nada e sobre tudo e terminar fazendo fofoca e falando mal de uma galera e depois pedir perdão pra Deus e te ver fazer umas 15 promessas e depois se embolar com essas promessas e aí fazer mais 20 pra compensar as outras que você esqueceu. Quero viajar mais com você só pra ficar com a barriga trincada de tanto rir e poder ficar um mês sem treinar abdômen depois. Quero te dar mais sustos e depois me sentir um pouco culpada, mas postar no Instagram mesmo assim. Quero ver de perto todas suas conquistas e seus sonhos mais íntimos sendo realizados.

Quero te aplaudir de pé a cada novo projeto. E quero estar perto também nos momentos difíceis, quando você faz piada até da sua dor, e eu fico sem saber se posso rir ou não. Hoje quero te parabenizar e celebrar sua existência , sua generosidade, sua lealdade, sua genialidade, sua convicção dos seus valores e sua fé inabalável. Quero que saiba que o mundo (pelo menos o meu) é um lugar melhor e bem mais divertido porque você existe. Com amor, B. (Por favor, chore. Eu sou competitiva e me dediquei muito pra superar a seu post de aniversário pra mim desse ano.) #publi", escreveu Bruna.

