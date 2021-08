Igor Rickli - Reprodução/Instagram

Igor RickliReprodução/Instagram

Publicado 12/08/2021 09:03 | Atualizado 12/08/2021 09:22

Rio - Igor Rickli compartilhou um registro do seu treino na academia e um detalhe chamou atenção: o peitoral definido do ator. Na foto, o marido da cantora Aline Wirley segura um peso de academia e deixa os músculos em evidencia ao usar uma blusa apertada.

fotogaleria

Publicidade

"O pai tá on", escreveu ele na legenda da publicação. Nos comentários, fãs do ator deixaram mensagens ousadas. "Tá on e gato", respondeu uma seguidora. "Gostoso", elogiou outra. "Lúcifer tá bombado, ein? Tá amarrado, satanás", brincou um terceiro ao fazer referência a um personagem do artista.

Publicidade

Igor Rickli movimentou as redes sociais na noite desta quarta-feira (11) ao compartilhar um clique durante seu dia de treino.



Nas redes sociais, o ator surgiu carregando peso em uma academia e o corpo definido chamou atenção dos seguidores, que deixaram uma enxurrada de elogios.



Na imagem, o esposo de Aline Wirley aparece com uma camisa colada ao corpo, deixando os músculos em evidência. Na legenda, ela se divertiu: “O pai tá on”, escreveu.