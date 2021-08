Carolina Dieckmann e Anitta se divertem em karaokê nos Estados Unidos - Reprodução Internet

Publicado 12/08/2021 07:36

Rio - Anitta e a atriz Carolina Dieckmann curtiram a noite desta quarta-feira em um karaokê em Miami, nos Estados Unidos. As duas artistas soltaram a voz em uma casa noturna e registraram os momentos de diversão nos Stories, do Instagram.

O grupo que estava com as artistas cantou músicas como "A Lenda", de Sandy e Junior, "Ai Se Eu Te Pego", de Michel Teló, e canções de artistas internacionais como Backstreet Boys, Maroon 5 e Alejandro Sanz. Anitta chegou a compartilhar um vídeo em que outros clientes do local se aproximam para cantar com eles. "Estamos abrindo um novo negócio aqui", brincou.

Carolina Dieckmann apareceu em registros feitos por seu amigo Leo Fuchs. O grupo completo era formado por Anitta, Dieckmann, Leo Fychs, Isabela Grutman, os influenciadores Rafa Uccman e Lucas Guedez, o fotógrafo Elvis Moreira e ainda o influenciador estadunidense Griffin Johnson.