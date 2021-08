Maria Lina - Reprodução

Publicado 11/08/2021 21:42 | Atualizado 11/08/2021 21:44

Maria Lina usou as redes sociais para responder algumas perguntas dos fãs. No Instagram, aberto ao público recentemente, a jovem foi questionada como se mantém forte após ter perdido o filho que esperava com Whindersson Nunes. João Miguel nasceu prematuro, com cinco meses, e não resistiu após dois dias de vida.

Na resposta, Maria Lina revelou como fez para ficar forte após esses desafios. “Às vezes, quando eu estou muito mal, eu fico pensando: ‘meu Deus, de onde eu tiro forças? Eu sou tão nova... Como eu tiro forças para aguentar tudo isso?’. E a resposta é que vem Dele”, respondeu.

“Deus que nos carrega quando a gente cai, ele que seca as nossas lágrimas”, finalizou Maria.