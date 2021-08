Brincando com Fogo - Reprodução

Brincando com FogoReprodução

Publicado 10/08/2021 16:16 | Atualizado 10/08/2021 16:17

Brenda Paixão e Matheus Sampaio ficaram conhecidos após movimentarem bastante os lençóis do "Brincando com Fogo", da Netflix. Na ocasião, o casal, que recentemente assumiu o namoro, levou uma multa história de R$ 200 mil. Recentemente, eles participaram do podcast "PodDarPrado", de Gabi Prado, e abriram o jogo sobre o relacionamento e desejos.



Na entrevista, Brenda e Matheus contaram que nunca fizeram sexo a três, mas que cogitam a possibilidade.v"Eu perguntei para ele se ele faria um ménage eu, ele e Anitta e ele disse que fica só olhando. [...] Eu tenho um tesão nessa mulher, é bizarro", disse Brenda.

"A Brenda fala muito da Anitta e nós dois. É algo que da minha parte eu nunca cogitei, por pensar em como ela vai se sentir, mas ela já cogita isso um pouco mais. Na situação, quem tem que abrir mais a cabeça para entrar uma terceira pessoa sou eu, não ela", completou Matheus.