Gil do Vigor embarca em aeroporto acompanhado pela irmã

Rio - Gil do Vigor não para. O economista de 30 anos embarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta quarta-feira. Gil mostrou todo seu estilo com um look vermelho e preto. No Twitter, ele comentou a escolha das cores. "Amo", disse. Gil estava acompanhado pela irmã e por uma amiga. Um detalhe curioso é que além de sua mala, Gil também estava usando a mochila dos participantes do "BBB 21".

