Rebeca Andrade causa tumulto em aeroporto ao chegar no Brasil

Rio - Rebeca Andrade, de 22 anos, desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, na noite desta quarta-feira. A ginasta retornou ao país após sua excelente passagem pelas Olimpíadas de Tóquio, onde conquistou duas medalhas: ouro e prata. A chegada de Rebeca causou tumulto entre alguns torcedores que a aguardavam no local. A família da ginasta também foi encontrá-la no aeroporto. A própria Rebeca postou nas redes sociais uma foto no aeroporto com os familiares. "Com os meus amores da vida", escreveu.

