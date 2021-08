Tarcísio Meira - Reprodução

Tarcísio MeiraReprodução

Publicado 12/08/2021 11:27 | Atualizado 12/08/2021 13:02



Rio - Famosos lamentaram a morte do ator Tarcísio Meira, de 85 anos, manhã desta quinta-feira. Internado desde o dia 6 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o artista não resistiu às complicações causadas pela covid-19. Sua esposa, Glória Menezes, segue internada com a doença no mesmo hospital.

"Descanse em paz, Tarcísio Meira. E que Deus conforte os corações de amigos e familiares. Seu legado é eterno. Obrigada", homenageou a apresentadora Maisa Silva. Já Clarice Falcão relembrou a vez em que atuou com o ator. "Tarcísio foi meu avô na novela que eu fiz. Era a pessoa mais legal do mundo. Não foi uma época fácil pra mim, mas foi mais fácil por causa dele", recordou ela.

"Perdemos um dos gigantes da dramaturgia brasileira. Tarcísio Meira pertencia a uma geração de ouro e fará muita falta. Desejo força, fé e paz a todos os familiares. Que sua alma descanse em paz e que a luz perpétua o ilumine", escreveu Reginaldo Manzotti.

Descanse em paz Tarcísio Meira. E que Deus conforte os corações de amigos e familiares.

Perdemos um dos gigantes da dramaturgia brasileira.

Tatá Werneck e Boninho destacaram a parceria entre o ator e a esposa Glória Maria. "A TV e o teatro brasileiro devem honras a esse grande ator. Um beijo imenso em sua amada gloria Menezes e o querido Tarcísio Filho. Espero que muitas homenagens sejam feitas e que sua amada Glória consiga se recuperar rapidamente", escreveu Tata Werneck.

"Muito triste perder nosso maior galã da história da tv brasileira. Tive a alegria de conviver com ele e Glória durante muitos anos. Que pena. Meu conforto a família, Tarcisinho", escreveu o diretor da Globo.

Gregorio Duviver, que contracenou com Tarcísio no filme 'Não se Preocupe, Nada Vai Dar Certo', homenageou o trabalho do ator e destacou o comportamento de Tarcísio com seus colegas. "Quanta tristeza. Hoje se foi o Tarcisão - no dia seguinte ao Paulo José. Ator generosísssimo, parceiro delicioso de cena, um gentleman no sentido original, de homem gentil. Fez um país inteiro suspirar e torcer pelos seus personagens - numa época em que o país torcia pela mesma pessoa. Foi nosso grande mocinho, nosso grande herói, a personificação da coragem, e sua voz de trovão vinha carregada da bravura de todos os heróis que viveu. Que semana triste", escreveu o humorista que, no Twitter, continuou elogiando Tarcísio.

"Tarcisio era impecável. Um puta homem gentil, ator generoso, presença gigante, voz tonitroante, personificação da bravura - herói de um país inteiro. E meu também", escreveu Greg.

A atriz Fernanda Paes Leme compartilhou um relato de quando fazia o seriado 'Sandy e Junior' e da emoção que sentiu quando descobriu que Tarcísio Meira faria seu pai na trama. "Eu era a Patty Telles de Mendonça, meu primeiro trabalho na Tv! Chegou o episódio em que o pai da Patty finalmente aparecia pra ver a filha. Começou um burburinho nos bastidores e de repente me contaram: seu pai vai ser o Tarcisio Meira. Imaginem como eu fiquei! Imaginem a responsabilidade. Chegou o dia, eu nervosa e ele apareceu. A cena era de emoção e tava tudo ali no meu olhar, vendo aquele brilhante ator, que minha mãe sempre foi fã e que eu assistia e admirava desde pequena, na minha frente, lindo, generoso e muito cuidadoso. Fizemos a cena e foi incrível! Ali, eu tive a certeza que atuar era o que queria fazer pra sempre! Depois desse dia tivemos outros encontros que jamais esquecerei! Obrigada, Tarcísio Meira, por mim e por toda história da tv, cinema e teatro brasileiro. Fará muita falta. Aplausos!", escreveu a atriz.

Pelas redes sociais, Ana Maria Braga lamentou a morte do ator. "Que tristeza mais uma perda

Tarcísio Meira faleceu hoje por conta de complicações da covid. Meus sentimentos à Glória, ao Tarcísio Filho aos amigos e familiares! Se protejam desse vírus horrível", alertou a apresentadora.

Deborah Secco também usou suas redes sociais para falar sobre a partida de Tarcísio. "Tantas gerações absorveram o seu talento e genialidade que sua arte e seu legado são infinitos. Faltam palavras e sobram recordações", escreveu a atriz.

O jornalista André Trigueiro lamentou a perda de dois ícones da dramaturgia brasileira em apenas 24 horas: Tarcísio Meira e Paulo José, que foi vítima de uma pneumonia. "Duas imensas perdas em menos de 24h. Gratidão a Paulo José e Tarcisio Meira", lamentou André Trigueiro.

Vocalista do Detonautas, Tico Santa Cruz também lamentou a morte de Tarcísio e criticou o descaso do governo em relação à pandemia. "Perder mais de 560 mil vidas para uma doença que tem Vacina é muito triste! É uma tragédia! Perdemos Tarcísio Meira! Mestre! Deixo minha solidariedade a família e principalmente a Glória Menezes que sempre esteve ao seu lado! Meu sentimentos a todos!", disse o músico.

Perder mais de 560 mil vidas para uma doença que tem Vacina é muito triste! É uma tragédia!

Perdemos Tarcísio Meira! Mestre!

Zezé Motta também lamentou a morte de Tarcísio e falou que o país ficou "órfão" após a morte do ator. "Querido Tarcísio, com muita dor recebo a notícia da sua partida. O Brasil sabe o quanto você foi grande. Um grande pai, marido, amigo, ator, ARTISTA. Ontem com a perda do Paulo José refleti e constatei que estamos ficando órfãos. Sua partida no dia de hoje reforça ainda mais essa minha certeza. Obrigada por tanto, pela sua arte. O meu abraço e sinceros sentimentos à família, Glorinha, amigos, e milhares e milhares de fãs. Mais uma perda sem tamanho. A cultura em luto…", escreveu.

