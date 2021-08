Caio Afiune - Reprodução/Globo

Rio - Fãs de Britney Spears no mundo todo comemoraram na noite desta quinta-feira a vitória da cantora, que finalmente vai sair da tutela do pai, Jamie Spears. O ex-BBB Caio Afiune, que ficou extremamente tocado com a situação de Britney ao assistir um documentário sobre a vida da cantora no "Big Brother Brasil 21", também comemorou a liberdade da artista.

"Tudo está começando a dar certo! Graças a Deus e a união de todos! Free Britney", escreveu o fazendeiro, que antes de entrar no "BBB" ficou conhecido como "Caio Caloteiro" na internet por conta de alguns cheques sem fundo.

Tudo está começando a dar certo!! Graças a Deus e a união de todos!!#FreeBritney — Caio Afiune (@AfiuneCaio) August 12, 2021

Depois que Caio falou sobre a liberdade de Britney nas redes sociais, a expressão "Caio Caloteiro" ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter, na madrugada desta sexta. Os internautas fizeram várias piadas afirmando que o ex-BBB deve ser a pessoa mais feliz com a vitória da cantora.