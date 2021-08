Juliette Freire e Bil Araújo - Reprodução

Publicado 13/08/2021 08:55 | Atualizado 13/08/2021 08:58

Rio - Juliette Freire comentou, nesta quinta-feira, em uma publicação de Bil Araújo, na qual o modelo aparece de sunga e óculos. A ação da vencedora do "BBB 21" foi suficiente para levar os seguidores à loucura e muitos relevaram "shippar o casal".

"As maravilhas que só vitória me proporciona. Cheguei, vamos?", escreveu ele ao compartilhar as fotos. "Gostei do óculos", comentou Juliette, seguido de uma risada, o que foi suficiente para levar os fãs ao delírio.

“Sonho um dia acordar e a internet estar bombando com esse casal, seria um sonho”, revelou uma fã. “Vai que é teu Ju, eu shippo demais”, confessou outra. “Os mais lindos do BBB, shippo muito”, acrescentou uma terceira.